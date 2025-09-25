Румунія затвердила правила збиття російських дронів і літаків
У Румунії завершили розробку методології виконання закону про реагування на ворожі безпілотники та літаки, які порушили повітряний простір країни.
Про це заявив міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За його словами, процедура включатиме три основні етапи - ідентифікацію, глушіння та втручання.
Міністр зазначив, що деталі залишаються засекреченими, проте використання зброї та знищення повітряного судна визначили як "крайній захід" - його застосовуватимуть лише після невдачі всіх інших заходів.
Моштяну уточнив, що рішення залежатиме від типу повітряного судна. Якщо йдеться про військові літаки, наказ може віддати командир операції відповідно до стандартів НАТО. У випадку цивільних суден остаточне рішення про збиття, як і раніше, ухвалює міністр оборони.
Також оборонні установи ведуть перелік об'єктів для захисту, який регулярно оновлюють. До нього можуть додавати тимчасові цілі, зокрема місця перебування високопосадовців під час подій.
Російські дрони у Румунії
Нагадаємо, 13 вересня росіяни знову намагалися атакувати Україну дронами. Тоді в повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю. І це далеко не перший випадок.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії й перебував там приблизно 50 хвилин.
У зв'язку з цим він закликав Захід не чекати, коли прилетить балістика, а навпаки, діяти превентивно. Зокрема, йдеться про спільний захист.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав таку ідею, але "якщо це буде необхідно".