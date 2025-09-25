ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Румыния утвердила правила сбивания российских дронов и самолетов

Румыния, Четверг 25 сентября 2025 18:21
UA EN RU
Румыния утвердила правила сбивания российских дронов и самолетов Фото: Румыния утвердила правила сбивания российских дронов и самолетов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Румынии завершили разработку методологии выполнения закона о реагировании на вражеские беспилотники и самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны.

Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По его словам, процедура будет включать три основных этапа - идентификацию, глушение и вмешательство.

Министр отметил, что детали остаются засекреченными, однако использование оружия и уничтожение воздушного судна определили как "крайнюю меру" - его будут применять только после неудачи всех других мер.

Моштяну уточнил, что решение будет зависеть от типа воздушного судна. Если речь идет о военных самолетах, приказ может отдать командир операции в соответствии со стандартами НАТО. В случае гражданских судов окончательное решение о сбивании, как и раньше, принимает министр обороны.

Также оборонные учреждения ведут перечень объектов для защиты, который регулярно обновляют. В него могут добавлять временные цели, в частности места пребывания высокопоставленных чиновников во время событий.

Российские дроны в Румынии

Напомним, 13 сентября россияне снова пытались атаковать Украину дронами. Тогда в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью. И это далеко не первый случай.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и находился там примерно 50 минут.

В связи с этим он призвал Запад не ждать, когда прилетит баллистика, а наоборот, действовать превентивно. В частности, речь идет о совместной защите.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал такую идею, но "если это будет необходимо".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Румыния Росавиация Дрони
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"