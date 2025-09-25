Румыния утвердила правила сбивания российских дронов и самолетов
В Румынии завершили разработку методологии выполнения закона о реагировании на вражеские беспилотники и самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны.
Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
По его словам, процедура будет включать три основных этапа - идентификацию, глушение и вмешательство.
Министр отметил, что детали остаются засекреченными, однако использование оружия и уничтожение воздушного судна определили как "крайнюю меру" - его будут применять только после неудачи всех других мер.
Моштяну уточнил, что решение будет зависеть от типа воздушного судна. Если речь идет о военных самолетах, приказ может отдать командир операции в соответствии со стандартами НАТО. В случае гражданских судов окончательное решение о сбивании, как и раньше, принимает министр обороны.
Также оборонные учреждения ведут перечень объектов для защиты, который регулярно обновляют. В него могут добавлять временные цели, в частности места пребывания высокопоставленных чиновников во время событий.
Российские дроны в Румынии
Напомним, 13 сентября россияне снова пытались атаковать Украину дронами. Тогда в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью. И это далеко не первый случай.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и находился там примерно 50 минут.
В связи с этим он призвал Запад не ждать, когда прилетит баллистика, а наоборот, действовать превентивно. В частности, речь идет о совместной защите.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал такую идею, но "если это будет необходимо".