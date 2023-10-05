Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту від дронів на кордоні з Україною

Румунія працює зі своїми партнерами по НАТО над посиленням оборони на своєму кордоні з Україною. Причиною для цього стали падіння уламків російських безпілотників.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми працюємо з НАТО над створенням додаткового захисту від дронів у цьому районі", - заявив президент Клаус Йоганніс.

За його словами, Румунія отримала конкретні відповіді на це питання, а не просто підтримку.

Він також повторив, що Румунія вважає напади Росії на українські дунайські порти воєнними злочинами, оскільки в цьому районі немає військових об'єктів.

Інциденти в Румунії

В ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.

Також Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

До цього стало відомо, що Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об'єкти, та додає до цього району військові спостережні пункти та патрулі.