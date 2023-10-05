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Румыния вместе с НАТО работает над усилением защиты от дронов на границе с Украиной

Румыния, Четверг 05 октября 2023 22:52
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Румыния вместе с НАТО работает над усилением защиты от дронов на границе с Украиной Фото: Клаус Иоганнис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Румыния работает со своими партнерами по НАТО над усилением обороны на своей границе с Украиной. Причиной для этого стали падения обломков российских беспилотников.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы работаем с НАТО над созданием дополнительной защиты от дронов в этом районе", - заявил президент Клаус Йоханнис.

По его словам, Румыния получила конкретные ответы на этот вопрос, а не просто поддержку.

Он также повторил, что Румыния считает нападения России на украинские дунайские порты военными преступлениями, поскольку в этом районе нет военных объектов.

Инциденты в Румынии

В ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.

До этого стало известно, что Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной, где российские беспилотники атакуют зерновые объекты и добавляет в этот район военные наблюдательные пункты и патрули.

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