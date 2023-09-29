Румунія розмістила ППО біля кордону з Україною на Дунаї через російські дрони, - Reuters

Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об'єкти, та додає до цього району військові спостережні пункти та патрулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ці заходи, поряд з розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючої стурбованості Румунії та альянсу НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.

Невдовзі після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, явно намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

Окремі інциденти з падінням частин дронів у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення, повідомили два анонімні джерела агентства.

Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителі більшого району розсилають оповіщення мобільними телефонами, коли виявляються російські безпілотники

Минулої п'ятниці міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча, розташовану приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу.

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії і до висоти 4000 метрів як стримуючий фактор проти російських дронів, що вторгаються в повітряний простір Румунії.

Румунія "не мета"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у Києві 28 вересня, що немає жодних доказів того, що російські удари поблизу українсько-румунського кордону були навмисним нападом на Румунію, але назвав їх "безрозсудними" та "дестабілізуючими".

Представник міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну також заявив, що немає жодних ознак того, що Росія націлилася на Румунію, але характер атак на найближчу українську територію унеможливив запобігання всім порушенням.

"Вони (російські дрони) літають на дуже малих висотах, іноді менше 200 метрів (над землею)... вони побудовані таким чином, щоб найменше відображати хвилі радіолокацій", - сказав він.

Джерела Reuters в оборонному секторі Румунії заявили, що їм не відомо про жодний випадок, коли цілі російські безпілотники вторгалися в повітряний простір Румунії, і що три відомі випадки падіння дронів або їх уламків на територію країни не були пов'язані з вибуховими речовинами.

Вони також розповіли про зміну російської тактики, яка може підвищити ймовірність помилок.

У липні, коли бомбардування Дунаю почалися всерйоз, росіяни досягли успіху, оскільки Україна не розгорнула в цьому районі великі системи ППО.

Тепер, коли це сталося, ударні дрони, як правило, літають нижче, що ускладнює попадання в них, вони часто прямують за течією Дунаю і прилітають групами, можливо, за участю фіктивних дронів, щоб спробувати виснажити оборону України, кажуть джерела.