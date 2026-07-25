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Румунія збила ще один дрон, який залетів на її територію

11:15 25.07.2026 Сб
1 хв
Це вже другий випадок за два дні
aimg Тетяна Степанова
Румунія збила ще один дрон, який залетів на її територію Фото: Румунія збила ще один дрон, який залетів на її територію (Getty Images)
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Військово-повітряні сили Румунії вранці 25 липня знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни під час чергової атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана.

"Цього ранку о 8:30 знову було збито безпілоник у румунському повітряному просторі", - повідомив Дан.

Він уточнив, що дрон збив румунський пілот з борту винищувача F-16 і сталося це за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге

Румунія почала збивати дрони

Нагадаємо, 24 липня близько 11:00 румунський F-16 збив безпілотник, який вдерся в повітряний простір країни. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан. За його словами, район був незаселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без ризику для мирного населення.

Пізніше стало відомо, що НАТО підняло у повітря чотири винищувачі - два румунські F-16 та два італійські Eurofighter - після того як над територією Румунії з'явився невідомий безпілотник.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив, що РФ навмисно спрямовує такі дрони в країни НАТО.

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