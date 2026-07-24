Над однією з країн НАТО збили безпілотник, який вдерся в її повітряний простір

Сьогодні близько 11:00 румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який вдерся у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана і Agerpres .

"Район був незаселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику. Наразі команди встановлюють відповідальних за таку ситуацію, обстежують місцевість, щоб з'ясувати всі подробиці цього інциденту", - зазначив румунський лідер.

Agerpres пише, що сьогодні у повіті Бузеу було випущено повідомлення RO-ALERT (державна система екстреного оповіщення населення в Румунії) про можливий безпілотник.

Згідно з даними Інспекторату з надзвичайних ситуацій (ISU) повіту Бузеу, попередження було видане Генеральним інспекторатом з надзвичайних ситуацій (IGSU) на рівні країни та стосується великої території на південному сході Румунії, до якої входить і повіт Бузеу.

Крім того, аналогічні попередження також були оголошені в повітах Бреїла, Галац і Тулча.