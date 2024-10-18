Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника

У четвер Румунія підняла в повітря чотири винищувачі після того, як невеликий літаючий об'єкт, ймовірно, безпілотник, порушив національний повітряний простір на відстані до 14 км углиб країни в південно-східному повіті Констанца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем", - йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.

Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 і два іспанські F-18, які виконуватимуть місії з патрулювання повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не помітили БПЛА. Жителям округу Констанца було рекомендовано сховатися.