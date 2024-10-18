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Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника

П'ятниця 18 жовтня 2024 03:39
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Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У четвер Румунія підняла в повітря чотири винищувачі після того, як невеликий літаючий об'єкт, ймовірно, безпілотник, порушив національний повітряний простір на відстані до 14 км углиб країни в південно-східному повіті Констанца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем", - йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.

Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 і два іспанські F-18, які виконуватимуть місії з патрулювання повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не помітили БПЛА. Жителям округу Констанца було рекомендовано сховатися.

Пізно ввечері 16 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

У Києві було чутно вибухи через роботу ППО з відбиття ворожої атаки.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки на Київщині було пошкоджено житловий будинок, обійшлося без постраждалих.

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