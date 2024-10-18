Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення невідомого безпілотника
У четвер Румунія підняла в повітря чотири винищувачі після того, як невеликий літаючий об'єкт, ймовірно, безпілотник, порушив національний повітряний простір на відстані до 14 км углиб країни в південно-східному повіті Констанца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем", - йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.
Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 і два іспанські F-18, які виконуватимуть місії з патрулювання повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не помітили БПЛА. Жителям округу Констанца було рекомендовано сховатися.
Пізно ввечері 16 жовтня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".
У Києві було чутно вибухи через роботу ППО з відбиття ворожої атаки.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки на Київщині було пошкоджено житловий будинок, обійшлося без постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.