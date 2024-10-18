Румыния поднимала в воздух истребители для перехвата неизвестного беспилотника

В четверг Румыния подняла в воздух четыре истребителя после того, как небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушил национальное воздушное пространство на расстоянии до 14 км вглубь страны в юго-восточном уезде Констанца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сигнал радара показал, что сухопутная граница Румынии была пересечена около 16:00 по Гринвичу", — говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, в котором добавляется, что беспилотник был впервые обнаружен направляющимся в Румынию над Черным морем.

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два испанских F-18, которые будут выполнять миссии по патрулированию воздушного пространства страны до конца года. Пилоты не заметили БПЛА. Жителям округа Констанца было рекомендовано укрыться.