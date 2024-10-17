ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збиті "Шахеди" і пошкоджений будинок. У Києві розкрили наслідки нічної повітряної атаки

Київ, Четвер 17 жовтня 2024 07:38
UA EN RU
Збиті "Шахеди" і пошкоджений будинок. У Києві розкрили наслідки нічної повітряної атаки Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Над Києвом та на підступах до столиці цієї ночі були збиті усі дрони-камікадзе, які російські загарбники запустили у бік міста під час повітряних ударів. В результаті атаки "Шахедів" був пошкоджений житловий будинок, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що на Київ російські ударні безпілотники заходили "хвилями і з різних напрямків".

У КМВА звернули увагу, що загалом з вчорашнього вечора і протягом цієї ночі у столиці 4 рази оголошували повітряну тривогу, яка сумарно тривала 3,5 години.

Попко також зауважив, що одна з тривог також була пов'язана із загрозою застосування російськими терористами балістики.

"Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені",- розповів керівник КМВА.

Він додав, що точна кількість та тип дронів противника буде роз'яснена у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ пізніше.

"Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат", - поінформував він.

Дані щодо потерпілих внаслідок ворожої атаки у столиці не надходили, додав начальник КМВА.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Атака дронів
NEWS
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам