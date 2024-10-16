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Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Середа 16 жовтня 2024 23:46
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Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза ударів Фото: росіяни знову масштабно атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у середу, 16 жовтня, російські терористи знову випустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу. Працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:27 військові повідомили про входження перших ударних дронів через Сумську область у західному напрямку. Також декілька груп БпЛА рухалися з Сумської в напрямку Полтавської області.

Крім того, ворожі БпЛА були виявлені у Полтавській області, рухаються в напрямку Миргорода і Полтави.

О 23:00 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у Чернігівській області курсом на захід у напрямку Чернігова.

Також дрони рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

БпЛА виявлені у Полтавській області, рухаються у південно-західному напрямку.

Крім того, військові повідомили про рух ударних дронів у напрямку Чернігова.

Оновлено 23:45

Військові повідомляють про рух дронів на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у північному напрямку.

Також дрони прямують з Чернігівської області в напрямку Київської області.

Безпілотники рухаються з Черкаської курсом на Київську область.

БпЛА у Полтавській області, курсом на захід.

Дрони рухаються через Сумську на Чернігівську та Полтавську області.

Крім того "Шахеди" прямують з Дніпропетровської на Донецьку область.

Наразі карта повітряних тривог України виглядає так:

Україну знову атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Обстріли України

Напередодні ввечері у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Згодом у столиці оголосили тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

В ніч на 16 жовтня, агресор випустив у напрямку України понад 130 ударних безпілотників типу "Шахед".

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