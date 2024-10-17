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У Києві працювала ППО і лунали вибухи (оновлено)

Київ, Четвер 17 жовтня 2024 02:03
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У Києві працювала ППО і лунали вибухи (оновлено) Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 17 жовтня оголошена повітряна тривога через фіксацію ударних безпілотників ворога. У столиці було чути вибухи, іде робота ППО.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація.

Сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак залунав у столиці близько 01.53.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів та не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Також чиновник розповів про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні керівника КМВА.

Між тим в районі столиці пролунали звуки вибухів. Вони пов'язані із відбиттям дронової атаки.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли о 01.53, що у напрямку Києва рухається ворожий ударний безпілотник.

У Києві працювала ППО і лунали вибухи (оновлено)

Оновлено: відбій тривоги

Близько 02.28 у КМВА оголосили про відбій загрози повітряних атак ворога для столиці.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, вчора ввечері, 16 жовтня, Повітряні сили зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у напрямку України.

Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей буда оголошена повітряна тривога. Також військові ЗСУ інформували про роботу протиповітряної оборони.

Додамо, про бойову роботу із відбиття атаки дронів повідомляли також в Одесі близько години ночі.

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Київ ППО Вибухи Атака дронів
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