Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли балістика та більше сотні дронів: як вночі відпрацювала ППО

Субота 22 листопада 2025 09:29
UA EN RU
Летіли балістика та більше сотні дронів: як вночі відпрацювала ППО Фото: війська РФ атакували Україну балістикою та дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 22 листопада, атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер" та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

"У ніч на 22 листопада противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, та 104 ударними дронами типу Shahed та "Гербера" із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-АхтарськРФ та Чауда ТОТ АР Криму", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 89 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари РФ по Україні 22 листопада

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 22 листопада, атакували територію України ударними безпілотниками. Під ударом переважно були східні та південні області.

Так, зранку стало відомо, що росіяни вночі атакували ударними безпілотниками пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, через обстріл він тимчасово не працює.

Повідомляється, що через ворожі удари міжнародний пункт пропуску тимчасово призупиняє роботу.

Також вночі РФ атакувала Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу виникли пожежі, пошкоджено ЛЕП, є поранені.

Окрім того, зранку у Повітряних силах ЗСУ попереждали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння, та про швидкісну ціль південніше Павлограду Дніпропетровської області, що летіла північно-західним курсом.

