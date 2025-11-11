ua en ru
Румунія хоче "взяти під контроль" активи "Лукойла" для захисту своєї енергосистеми

Румунія , Вівторок 11 листопада 2025 23:56
Румунія хоче "взяти під контроль" активи "Лукойла" для захисту своєї енергосистеми Фото: Румунія хоче "взяти під контроль" активи "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Румунія вважає за потрібне вязти під контроль Petrotel Lukoil - румунську компанію "Лукойла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Румунії Богдана Івана, якого цитує Reuters.

За словами Івана, Румунія "повинна взяти під контроль" Petrotel Lukoil, щоб гарантувати повне виконання міжнародних заходів, захистити робочі місця та забезпечити стабільність і безпеку національної енергетичної системи.

"Лукойл" має 320 автозаправних станцій у Румунії, експлуатує третій за величиною нафтопереробний завод у країні та володіє правами на розвідку на шельфі в частині Чорного моря.

Міністр не уточнив, над якими саме активами держава має взяти контроль і яким чином.

Він додав, що виступає за "рішуче" застосування американських санкцій проти "Лукойла" і не підтримує відстрочки їхнього впровадження, яке має початись 21 листопада.

"Я скажу чітко, я не проситиму продовження терміну 21 листопада, встановленого США. Більше того, я буду підтримувати повне застосування санкцій, ініційованих Сполученими Штатами, на рівні всього Європейської Союзу", – сказав міністр енергетики Румунії.

На нафтопереробний завод Petrotel Lukoil припадає близько чверті румунського палива.

Іван сказав, що його відомство працює над ствренням законодавства, яке забезпечить виконання санкцій, поки діяльність НПЗ та комерційні продажі палива продовжуються без шкоди для постачання національного ринку палива.

Як країни ЄС намагаються врятувати свої НПЗ

Як повідомляло РБК-Україна, США оголосили про запровадження санкцій проти російських енергетичних гігантів "Роснефти" і "Лукойлу"

На цьому тлі кілька європейських країн почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

Молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева.

