Румыния хочет "взять под контроль" активы "Лукойла" для защиты своей энергосистемы

Румыния, Вторник 11 ноября 2025 23:56
Румыния хочет "взять под контроль" активы "Лукойла" для защиты своей энергосистемы
Автор: Марина Балабан

Румыния считает нужным вязти под контроль Petrotel Lukoil - румынскую компанию "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Румынии Богдана Ивана, которого цитирует Reuters .

По словам Ивана, Румыния "должна взять под контроль" Petrotel Lukoil, чтобы гарантировать полное выполнение международных мер, защитить рабочие места и обеспечить стабильность и безопасность национальной энергетической системы.

"Лукойл" имеет 320 автозаправочных станций в Румынии, эксплуатирует третий по величине нефтеперерабатывающий завод в стране и владеет правами на разведку на шельфе в части Черного моря.

Министр не уточнил, над какими именно активами государство должно взять контроль и каким образом.

Он добавил, что выступает за "решительное" применение американских санкций против "Лукойла" и не поддерживает отсрочки их внедрения, которое должно начаться 21 ноября.

"Я скажу четко, я не буду просить продления срока 21 ноября, установленного США. Более того, я буду поддерживать полное применение санкций, инициированных Соединенными Штатами, на уровне всего Европейского Союза", - сказал министр энергетики Румынии.

На нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil приходится около четверти румынского топлива.

Иван сказал, что его ведомство работает над созданием законодательства, которое обеспечит выполнение санкций, пока деятельность НПЗ и коммерческие продажи топлива продолжаются без ущерба для снабжения национального рынка топлива.

Как страны ЕС пытаются спасти свои НПЗ

Как сообщало РБК-Украина, США объявили о введении санкций против российских энергетических гигантов "Роснефти" и "Лукойла"

На этом фоне несколько европейских стран начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.

Молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева.

