Молдова веде переговори про купівлю активів "Лукойлу" на тлі санкцій США
Молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева.
Про це заявив директор Міжнародного аеропорту Кишинева Серджіу Спояле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми висунули пропозицію від імені аеропорту, і переговори зараз тривають. Розглядаємо кілька сценаріїв, і, на мою думку, справи йдуть добре. Питання перебувають на просунутій стадії, але поки що зарано щось стверджувати. Думаю, результати будуть протягом наступних трьох днів", - зазначив він.
При цьому Спояле уточнив, що незважаючи на те, що "Лукойл" залишається єдиним постачальником авіапалива в аеропорт Кишинева, він не бачить ризиків у зв'язку з цим.
Зі свого боку уряд Молдови уточнив, що "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.
Міністерство енергетики зазначило, що шукає угоду з максимальною вигодою.
Як зазначав раніше міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, "Лукойл" повинен буде припинити операції в країні з 21 листопада відповідно до санкцій США.
Санкції США
Нагадаємо, США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть" кілька тижнів тому.
На цьому тлі кілька європейських країн, у яких у "Лукойла" є НПЗ, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.
Водночас Румунія хоче отримати від США відтермінування дій санкцій.