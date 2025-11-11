Молдова веде переговори про купівлю активів "Лукойлу" на тлі санкцій США

Про це заявив директор Міжнародного аеропорту Кишинева Серджіу Спояле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми висунули пропозицію від імені аеропорту, і переговори зараз тривають. Розглядаємо кілька сценаріїв, і, на мою думку, справи йдуть добре. Питання перебувають на просунутій стадії, але поки що зарано щось стверджувати. Думаю, результати будуть протягом наступних трьох днів", - зазначив він.

При цьому Спояле уточнив, що незважаючи на те, що "Лукойл" залишається єдиним постачальником авіапалива в аеропорт Кишинева, він не бачить ризиків у зв'язку з цим.

Зі свого боку уряд Молдови уточнив, що "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

Міністерство енергетики зазначило, що шукає угоду з максимальною вигодою.

Як зазначав раніше міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, "Лукойл" повинен буде припинити операції в країні з 21 листопада відповідно до санкцій США.