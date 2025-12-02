Румунія готує держконтроль над активами російського "Лукойла"

Румунія схвалила указ, який дозволяє взяти під державний контроль активи російського "Лукойла" через санкції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написало видання Reuters.

Уряд Румунії отримав право призначати спеціальних адміністраторів для компаній, які перебувають під міжнародними санкціями, якщо їхня діяльність загрожує енергетичній безпеці, викликає стрибки цін або порушує роботу економічних секторів. Насамперед йдеться про російського нафтового гіганта "Лукойл", проти якого запроваджені серйозні санкції.

Правда, для реалізації нових повноважень, потрібне попереднє схвалення від верховної ради оборони Румунії.

Прем’єр-міністр Іліє Болоян повідомив, що уряд у грудні вирішить, чи брати під державний контроль ще й румунські АЗС "Лукойла". При цьому міністр енергетики Богдан Іван зазначив, що три компанії ведуть переговори з "Лукойлом" щодо можливого викупу активів.

Зазначимо, що "Лукойл" володіє в Румунії 320 АЗС, а також експлуатує третій за величиною нафтопереробний завод країни та має права на розвідку у секторі Trident Чорного моря. Зараз "Лукойл" має 85% акцій у блоках Trident та Est Rapsodia, тоді як державна газова компанія Romgaz має меншість. Ліцензія "Лукойл" на розвідку діє до першої половини 2026 року.

За інформацією джерел у Міністерстві енергетики, перші результати буріння не показали значних запасів газу, однак державні органи продовжують уважно відстежувати розвиток ситуації.

До речі, переробний завод, що забезпечує близько чверті потреб Румунії у паливі, наразі закритий на технічне обслуговування вже кілька тижнів. Водночас уряд запевнив, що країна має достатні резерви палива, аби уникнути різкого підвищення цін, яке могло б посилити інфляцію - наразі найвищу в ЄС.

Зазначимо, що аналогічний закон минулого місяця ухвалила Болгарія, взявши під контроль нафтопереробний завод "Лукойл". Однак наразі невідомо, чи скористається Румунія новими повноваженнями.