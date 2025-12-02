Румыния готовит госконтроль над активами российского "Лукойла"

Правительство Румынии получило право назначать специальных администраторов для компаний, находящихся под международными санкциями, если их деятельность угрожает энергетической безопасности, вызывает скачки цен или нарушает работу экономических секторов. В первую очередь речь идет о российском нефтяном гиганте "Лукойл", против которого введены серьезные санкции.

Правда, для реализации новых полномочий, требуется предварительное одобрение от верховного совета обороны Румынии.

Премьер-министр Илие Болоян сообщил, что правительство в декабре решит, брать ли под государственный контроль еще и румынские АЗС "Лукойла". При этом министр энергетики Богдан Иван отметил, что три компании ведут переговоры с "Лукойлом" относительно возможного выкупа активов.

Отметим, что "Лукойл" владеет в Румынии 320 АЗС, а также эксплуатирует третий по величине нефтеперерабатывающий завод страны и имеет права на разведку в секторе Trident Черного моря. Сейчас "Лукойл" имеет 85% акций в блоках Trident и Est Rapsodia, тогда как государственная газовая компания Romgaz имеет меньшинство. Лицензия "Лукойл" на разведку действует до первой половины 2026 года.

По информации источников в Министерстве энергетики, первые результаты бурения не показали значительных запасов газа, однако государственные органы продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

Кстати, перерабатывающий завод, обеспечивающий около четверти потребностей Румынии в топливе, сейчас закрыт на техническое обслуживание уже несколько недель. В то же время правительство заверило, что страна имеет достаточные резервы топлива, чтобы избежать резкого повышения цен, которое могло бы усилить инфляцию - сейчас самую высокую в ЕС.

Отметим, что аналогичный закон в прошлом месяце приняла Болгария, взяв под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Однако пока неизвестно, воспользуется ли Румыния новыми полномочиями.