Головна » Новини » У світі

Британія "поставила на паузу" санкції проти закордонних активів "Лукойлу"

Велика Британія, Четвер 27 листопада 2025 21:58
Британія "поставила на паузу" санкції проти закордонних активів "Лукойлу" Фото: Британія відтермінувала введення санкцій щодо російської компанії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Британський уряд відклав запровадження санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл". Він дозволив здійснювати операції з міжнародним підрозділом компанії до кінця лютого 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз міністерства фінансів Британії.

Генеральна ліцензія щодо міжнародних активів російського нафтового гіганта діятиме з 27 листопада 2025 року по 26 лютого 2026 року. Відкладені санкції мали запровадити завтра, 28 листопада.

"Ліцензія дозволяє продовжувати ділові операції з компаніями Lukoil International", - йдеться у прес-релізі міністерства.

Протягом цього часу "Лукойл" та її дочірні компанії зможуть здійснювати та приймати платежі в межах як діючих, так і новоукладених угод.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька європейських країн, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам. Водночас Румунія хоче отримати від США відтермінування дій санкцій.

Окрім того, компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. Зокрема, "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

