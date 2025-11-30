ua en ru
Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", - Зеленський

Неділя 30 листопада 2025 12:19
Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", - Зеленський
Автор: Константин Широкун

Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також росіян, які організовують системне знищення українців дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення. Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти "Роснефти", її підприємств, а також компаній, що входять до групи "Лукойл", - заявив Зеленський.

За його словами, зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати.

"Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами", - додав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що визначив також ключові пріоритети санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів.

Подробиці нового санкційного пакета

На сайті президента України зазначили, що Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. Вони стосуються синхронізації санкцій зі США й запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом та експлуатацією російських дронів різних типів.

Так, у межах пакета, синхронізованого зі Сполученими Штатами, Україна застосувала санкції проти 26 юридичних осіб Росії, що пов’язані з енергетичним сектором.

Другим указом запроваджені санкції проти 36 фізичних і 13 юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом, навчанням та експлуатацією російських дронів. Серед них – особи, що причетні до діяльності злочинного центру "Рубікон", який випробовує нові зразки озброєння та бере участь у бойових діях проти України.

Також санкції запроваджені проти російських компаній, які залучені до розробки й виробництва розвідувальних та ударних БпЛА, FPV-дронів і безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.

Російський диктатор Володимир Путін через останні санкції США проти нафтових компаній почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків у Росії - що свідчить про великі проблеми в економіці РФ.

