Румунія, Чехія та Угорщина ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі

Понеділок 08 вересня 2025 21:30
Румунія, Чехія та Угорщина ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі Фото: Румунія, Чехія та Угорщина ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецслужби Румунії, Чехії та Угорщини ліквідували білоруську розвідувальну мережу, що діяла в Європі. Крім того, Прага висилає одного працівника білоруського посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу чеської Служби безпеки та інформації.

За даними відомства, мережу в Європі організував Комітет державної безпеки Білорусі з метою вербування агентів та збору розвідданих. Європейські спецслужби викрили членів мережі та співробітників КДБ, серед яких, зокрема, був колишній заступник молдовської розвідки (SIS), який мав передавати КДБ секретну інформацію.

У Службі безпеки та інформації Чехії кажуть, що білорусам вдалося побудувати агентську мережу, "перш за все, завдяки можливості вільно пересуватися Європою".

Окрім того, у Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що оголосили працівника посольства Білорусі, який працює на КДБ, персоною нон грата.

"Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для діяльності спецслужб", - зазначили у відомстві.

Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025"

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. За офіційними даними, у маневрах очікується участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Кремль та Мінськ запевняють, що навчання мають виключно оборонний характер і не несуть загрози для інших держав.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих маневрів може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання.

Також у ДПСУ не виключають провокацій під час навчань "Захід-2025".

