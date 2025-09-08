Румыния, Чехия и Венгрия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе

Спецслужбы Румынии, Чехии и Венгрии ликвидировали белорусскую разведывательную сеть, действовавшую в Европе. Кроме того, Прага высылает одного работника белорусского посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу чешской Службы безопасности и информации.

По данным ведомства, сеть в Европе организовал Комитет государственной безопасности Беларуси с целью вербовки агентов и сбора разведданных. Европейские спецслужбы разоблачили членов сети и сотрудников КГБ, среди которых, в частности, был бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который должен был передавать КГБ секретную информацию.

В Службе безопасности и информации Чехии говорят, что белорусам удалось построить агентскую сеть, "прежде всего, благодаря возможности свободно передвигаться по Европе".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что объявили работника посольства Беларуси, который работает на КГБ, персоной нон грата.

"Мы не потерпим злоупотребления дипломатическим прикрытием для деятельности спецслужб", - отметили в ведомстве.