ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Румыния, Чехия и Венгрия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе

Понедельник 08 сентября 2025 21:30
UA EN RU
Румыния, Чехия и Венгрия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе Фото: Румыния, Чехия и Венгрия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецслужбы Румынии, Чехии и Венгрии ликвидировали белорусскую разведывательную сеть, действовавшую в Европе. Кроме того, Прага высылает одного работника белорусского посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу чешской Службы безопасности и информации.

По данным ведомства, сеть в Европе организовал Комитет государственной безопасности Беларуси с целью вербовки агентов и сбора разведданных. Европейские спецслужбы разоблачили членов сети и сотрудников КГБ, среди которых, в частности, был бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который должен был передавать КГБ секретную информацию.

В Службе безопасности и информации Чехии говорят, что белорусам удалось построить агентскую сеть, "прежде всего, благодаря возможности свободно передвигаться по Европе".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что объявили работника посольства Беларуси, который работает на КГБ, персоной нон грата.

"Мы не потерпим злоупотребления дипломатическим прикрытием для деятельности спецслужб", - отметили в ведомстве.

Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025"

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. По официальным данным, в маневрах ожидается участие более 13 тысяч военнослужащих.

Кремль и Минск уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы для других государств.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих маневров может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание.

Также в ГПСУ не исключают провокаций во время учений "Запад-2025".

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Чехия Румыния Венгрия
Новости
Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы
Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России