Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну: зафіксовано падіння дрона біля кордону

За даними відомства, радарами було зафіксовано рух групи безпілотників у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.

У північній частині повіту Тульча вночі також було активовано систему оповіщення населення, адже на українському боці Дунаю зафіксували "велику кількість вибухів".



"О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано вранці", - повідомили у Міноборони Румунії.