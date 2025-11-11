Румыния активировала ПВО из-за атаки РФ на Украину: зафиксировано падение дрона возле границы

В ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Украины.
По данным ведомства, радарами было зафиксировано движение группы беспилотников в зоне, прилегающей к румынскому воздушному пространству. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО. Из-за неблагоприятных погодных условий в юго-восточной части страны боевые самолеты Воздушной полиции не могли осуществить вылет.
В северной части уезда Тульча ночью также была активирована система оповещения населения, ведь на украинской стороне Дуная зафиксировали "большое количество взрывов".
"В 01:09 Минобороны Румынии было сообщено о столкновении летательного аппарата с землей в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные группы, которые сообщили о возможном наличии обломков беспилотника. Район охраняется, поиски будут проведены рано утром", - сообщили в Минобороны Румынии.
Вечером предыдущего дня Воздушные силы Украины зафиксировали движение ударных дронов противника в направлении южных регионов. По информации мониторинговых каналов, российские войска запустили около 30 беспилотников типа "Шахед".
Утром этого дня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Во время сигнала тревоги в Харькове прогремели взрывы.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли не в черте города, а на территории Харьковской области.
Кроме того, российские дроны атаковали Одесскую область - в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные пути.
По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.