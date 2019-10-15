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Относительное большинство украинцев поддерживают сотрудничество с МВФ

Новости » Экономика    15.10.2019 - 11:40
Относительное большинство украинцев поддерживают сотрудничество с МВФ
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Сотрудничество с МВФ скорее полезно, чем вредно, считают граждане

Относительное большинство (44%) украинцев с той или иной степенью уверенности считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для страны, 37% - что вредно. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

При этом 18% затруднились ответить на вопрос о сотрудничестве Украины с МВФ.

Относительное большинство украинцев поддерживают сотрудничество с МВФkiis.com.ua

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина заявил, что Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку это является залогом ускорения роста экономики Украины.

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