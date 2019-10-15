Керівництво НБУ відбуває до Вашингтону на переговори з МВФ

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Українська делегація візьме участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку

Голова Національного банку України Яків Смолій 15 жовтня відбуває до Вашингтону на щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, у зборах також візьмуть участь перший заступник голови Катерина Рожкова та заступник голови Дмитро Сологуб, які приєднаються до української делегації 16 жовтня.

"Українська делегація матиме зустрічі з представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків, а також двосторонні зустрічі з керівниками інших центробанків", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, представники українського центробанку долучаться до дискусії щодо таких питань:

Які технології можуть забезпечити більшу включеність громадян до фінансової системи?

Яким є майбутнє світової фінансової системи та роль технологій і великих даних?

Якою сьогодні має бути політика країн щодо державного боргу?

Як трансформуються ринки праці у країнах, що розвиваються?

Нагадаємо, щорічні збори МВФ та Світового банку проходять 14-20 жовтня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжено в найближчі тижні.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України.