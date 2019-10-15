Керівництво НБУ відбуває до Вашингтону на переговори з МВФ

Українська делегація візьме участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку
Голова Національного банку України Яків Смолій 15 жовтня відбуває до Вашингтону на щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, у зборах також візьмуть участь перший заступник голови Катерина Рожкова та заступник голови Дмитро Сологуб, які приєднаються до української делегації 16 жовтня.
"Українська делегація матиме зустрічі з представниками МВФ, Світового банку, міжнародного депозитарію Clearstream, найбільших міжнародних інвестиційних компаній та банків, а також двосторонні зустрічі з керівниками інших центробанків", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, представники українського центробанку долучаться до дискусії щодо таких питань:
Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжено в найближчі тижні.
Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України.