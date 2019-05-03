Геращенко рассказала, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Назначение даты инаугурации Зеленского рассмотрят после 14 мая

Первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, когда парламент назначит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямый".

По словам Грещанко, Рада начнет рассмотрение постановления о назначении даты инаугурации на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая 2019.

"Верховная рада не будет нарушать закон в таком чрезвычайно важном вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - рассказала она.

Напомним, в пятницу, 3 мая, парламентское издание "Голос Украины" опубликовало официальные результаты выборов президента Украины. По опубликованным результатам, победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Добавим, что инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней со дня объявления результатов, конкретную дату определит Верховная рада. Как ранее писало РБК-Украина, возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.