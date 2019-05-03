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Раде предлагают провести инаугурацию 19 мая

Новости » Выборы 2019    03.05.2019 - 15:44
Раде предлагают провести инаугурацию 19 мая
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полный текст постановления пока не обнародован

В парламент внесен проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Об этом говорится на официальном сайте Верховной рады.

Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передан на рассмотрение руководству. Постановление зарегистрировано под номером 10270.

"3 мая получено Верховной радой, передано на рассмотрение руководству", - говорится в сообщении.

Полный текст постановления пока не обнародован. Отмечается, что документ должен рассмотреть комитет по вопросам правовой политики и правосудия.

Инициатором внесения постановления является один из членов правового комитета, внефракционный депутат Сергей Мищенко.

Напомним, ранее первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что Рада начнет рассмотрение постановления о назначении даты инаугурации на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая 2019 года. Первый вице-спикер уверена, что Верховная рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации.

Как писало РБК-Украина, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней со дня объявления результатов, конкретную дату определит Верховная рада. Так, возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.

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