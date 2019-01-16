Руководителем нефтяного дивизиона "Нафтогаза" назначен глава "Укртранснафты"

Фото: Николай Гавриленко

Гавриленко назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза"

Глава компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко назначен руководителем руководителем "Дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в выписке из протокола заседания НАК, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Таким образом, Гавриленко назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза". Решения правления НАК, приказы и другие акты являются обязательными к исполнению руководителем дивизиона.

Гавриленко будет осуществлять управление дивизионом, и отвечать за реализацию осуществления стратегии, выполнение решений органов компании и достижение установленных финансовых и операционных показателей.

Напомним, ранее руководителем интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" был назначен Андрей Фаворов. Фаворов в интервью РБК-Украина назвал компании, которые будут в его подчинении. В частности этом "Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" и "Укргазвыдобування".

Ранее глава правления НАК Андрей Коболев сообщал, что после переформатирования корпоративной системы компании "Нафтогаз Украины" ее предприятия войдут в состав дивизионов нефти и газа. Например, в дивизион газа будут входить предприятия всего цикла - от добычи до реализации газа.

Ранее Гавриленко являлся акционером компании "Вик Ойл", сеть из 114 АЗС которой под брендом "Укртатнафта" вместе с восьмью нефтебазами и парком бензовозов была продана в 2010 году ТНК-ВР Коммерс. После сделки Гавриленко продолжил развивать сервисную компанию "Формула", которая в 2011 году насчитывала 12 собственных и арендованных АЗС и специализировалась на продажах топлива корпоративным клиентам.