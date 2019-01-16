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Керівником нафтового дивізіону "Нафтогазу" призначений глава "Укртранснафти"

Новини » Енергетика    16.01.2019 - 21:42
Керівником нафтового дивізіону "Нафтогазу" призначений глава "Укртранснафти"
Фото: Микола Гавриленко

Гавриленко призначений головою нафтового дивізіону "Нафтогазу"

Голова компанії "Укртранснафта" Микола Гавриленко призначений керівником нафтового дивізіону НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться у витязі з протоколу засідання НАК, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, Гавриленко призначений головою нафтового дивізіону "Нафтогазу". Рішення правління НАК, накази та інші акти є обов'язковими до виконання керівником дивізіону.

Гавриленко здійснюватиме управління дивізіоном, і відповідати за реалізацію здійснення стратегії, виконання рішень органів компанії і досягнення встановлених фінансових і операційних показників.

 

Нагадаємо, раніше керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" був призначений Андрій Фаворов. Фаворов в інтерв'ю РБК-Україна назвав компанії, які будуть у його підпорядкуванні. Зокрема цьому "Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" і "Укргазвидобування".

Раніше голова правління НАК Андрій Коболєв повідомляв, що після переформатування корпоративної системи компанії "Нафтогаз України" її підприємства увійдуть до складу дивізіонів нафти і газу. Наприклад, в дивізіон газу будуть входити підприємства всього циклу - від видобутку до реалізації газу.

Раніше Гавриленко був акціонером компанії "Вік Ойл", мережа з 114 АЗС якої під брендом "Укртатнафта" разом з вісьмома нафтобазами і парком бензовозів була продана у 2010 році ТНК-ВР Коммерс. Після операції Гавриленко продовжив розвивати сервісну компанію "Формула", яка в 2011 році налічувала 12 власних і орендованих АЗС і спеціалізувалася на продажі палива корпоративним клієнтам.

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Новини України Николай ГавриленкоНафтогаз України
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