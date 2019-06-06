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Руководителем аппарата ВАКС назначили Крикливенко

Новости » Общество    06.06.2019 - 18:27
Руководителем аппарата ВАКС назначили Крикливенко
Фото: Богдан Крикливенко (ukrainepravo.com)

Крикливенко приступит к своим обязанностям 7 июня

Глава Государственной судовой администрации Украины подписал указ о назначении руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Богдана Крикливенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Судовая власть Украины

Как сообщается, Крикливенко приступит к своим обязанностям 7 июня. 

"Приказом ГСА Украины от 6 июня 2019 № 192/к Крикливенко Б. В. назначен на должность руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда с 7 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан Крикливенко получил квалификацию юриста в Киевском национальном университете внутренних дел, имеет диплом по специальности "Правоведение".

Также он - выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Финансы" и Национальной академии государственного управления при президенте Украины, где получил квалификацию магистра государственного управления.

Трудовую деятельность он начал с 2002 года в Министерстве юстиции Украины. В марте 2018 года Крикливенко присвоили 1 ранг государственного служащего.

Напомним,  что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС. Информация о начале работы Высшего антикоррупционного суда должно быть обнародовано на веб-портале "Судебная власть" и газете "Голос Украины".

Ранее РБК-Украина сообщало, что судьям Высшего антикоррупционного суда во время сборов не удалось определиться с вопросом относительно отдельного здания, в котором будет работать суд.

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