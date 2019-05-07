ВАКС заработает 5 сентября

Проект решения набрал большинство голосов от присутствующих
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начнет свою работу 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС, заявил председательствующий судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.
"Собрание Высшего антикоррупционного суда решили определить днем начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019", - сообщил Маслов.
Так, проект решения набрал большинство голосов от присутствующих.
"Решение об утверждении проекта принято", - добавил он.
По словам Маслова, информация о начале работы Высшего антикоррупционного суда должна быть обнародована на веб-портале "Судебная власть" и в газете "Голос Украины".
Напомним, в ходе тайного голосования заместителем председателя Высшего антикоррупционного суда избран судья Евгений Крук. Крук избран заместителем на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи.
Кроме того, сегодня во время собрания судей Елена Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины. Из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы учреждения. Так, после часового перерыва в заседании счетная комиссия подготовила новые бюллетени для голосования. Отметим, избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.
Так, судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.