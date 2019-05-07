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Для ВАКС не нашли отдельного здания

Новости » Общество    07.05.2019 - 19:48
Для ВАКС не нашли отдельного здания
Фото: судьи ВАКС (Виталий Носач/РБК-Украина)

Судьи решили временно разместить ВАКС в помещении Печерского районного суда Киева

Судьям Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во время сборов не удалось определиться с вопросом относительно отдельного здания, в котором будет работать суд. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, судьи решили временно разместить ВАКС в помещении Печерского районного суда Киева. Кроме того, голову ВАКС Елену Танасевич уполномочили обратиться к органам государственной власти относительно решения вопроса.

"Уполномочить председателя суда обратиться к органам государственной власти с требованием содействия в решении организационных вопросов по забеспеченню начала работы Высшего суда антикоррупционного суда", - говорится в решении.

В частности, во время собрания судей обсуждалось, что решением Кабинета министров Высшему антикорсуду выделены здания, которые сейчас требуют ремонта.

Как отметила председатель ВАКС Елена Танасевич, вопрос относительно здания суда остается открытым.

"Этот вопрос пока открыт. Он в основном касается полномочий органов исполнительной власти", - заявила Танасевич.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС. Информация о начале работы Высшего антикоррупционного суда должно быть обнародовано на веб-портале "Судебная власть" и газете "Голос Украины".

Кроме того, во время собрания судей Высшего антикоррупционного суда Украины утвердили шестерых следователей судей. Указано, что следственными судьями назначили Андрея Бицюка, Владимира Воронькова, Веру Михайленко, Наталья Мовчан, Оксану Олейник и Ольгу Саландяк.

Также 7 мая во время собрания судей был избран председатель Высшего антикоррупционного суда Украины. Ею стала Елена Танасевич. Судья избрана главой Антикоррупционного суда на три года.

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