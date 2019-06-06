Керівником апарату ВАКС призначили Крикливенко

Фото: Богдан Крикливенко (ukrainepravo.com)

Крикливенко приступить до своїх обов'язків 7 червня

Голова Державної судової адміністрації України підписав указ про призначення керівником апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Богдана Крикливенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Судова влада України.

Як повідомляється, Крикливенко приступить до своїх обов'язків 7 червня.

"Наказом ДСА України від 6 червня 2019 № 192/к Крикливенко Б. В. призначено на посаду керівника апарату Вищого антикорупційного суду з 7 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Богдан Крикливенко отримав кваліфікацію юриста в Київському національному університеті внутрішніх справ, має диплом за спеціальністю "Правознавство".

Також він - випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Фінанси" та Національній академії державного управління при президентові України, де отримав кваліфікацію магістра державного управління.

Трудову діяльність він почав з 2002 року в Міністерстві юстиції України. У березні 2018 року Крикливенко присвоїли 1 ранг державного службовця.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд почне свою роботу 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення прийнято на зборах суддів ВАКС. Інформація про початок роботи Вищої антикорупційного суду повинно бути оприлюднене на веб-порталі "Судова влада" та газеті "Голос України".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суддям Вищого антикорупційного суду під час зборів не вдалося визначитися з питанням щодо окремої будівлі, в якому буде працювати суд.