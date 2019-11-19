Руководитель дипмиссии США выразил поддержку независимости НБУ

Фото: Яков Смолий и Уильям Тейлор (РБК-Украина)

Тейлор встретился с руководством НБУ

Временный поверенный в делах США посольства США в Киеве Уильям Тейлор во время встречи с руководством Национального банка Украины (НБУ) выразил поддержку независимости НБУ. Об этом сообщает посольство в Facebook.

В частности Тейлор заявил, что НБУ сыграл решающую роль в продвижении реформ, которые являются ключевыми для экономической стабильности и роста.

"Полностью независимый Национальный банк, ориентированный на продолжение очищения банковского сектора, будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине", - добавил он.

По данным прес-службы НБУ, во встрече Тейлора с руководством НБУ приняли глава НБУ Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Дмитрий Сологуб. На протяжении разговора коснулись темы судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков, важности возвращения средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.

Как отметил Смолий, очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, сделать невозмжным сотрудничество с МВФ с помощью информационных атак и судебных решений, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе.

Глава НБУ также указал на систематические попытки разным способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возвращения долгов собственниками обанкротившихся банков.

Смотий отметил, что несмотря на устойчивое улучшение макроэкономической ситуации в Украине, продолжение сотрудничества с МВФ является одним из первоочередных задач украинской власти: "Программа с МВФ - это не только деньги. Главное, что это - якорь для реформ в Украине, которые нам крайне необходимы для устойчивого экономического роста".

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.