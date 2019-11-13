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Тейлор: сдерживание российской агрессии в нацинтересах США

Новости » Общество     13.11.2019 - 18:22
Тейлор: сдерживание российской агрессии в нацинтересах США
Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Уильям Тейлор сообщил, что военная помощь США критически необходима Украине

Сдерживание российской агрессии в Украине является национальным интересом США. Об этом заявил временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор, во время открытых слушаний по делу об импичменте президента Америки Дональда Трампа, передает РБК-Украина.

По его словам, выделение военной помощи США критически необходимо для обеспечения безопасности Украины.

"Россияне атакуют украинских солдат в их же стране и так происходит последние 5 лет. Я на прошлой неделе был свидетелем этих событий. Когда я был, был убит украинский солдат. Помощь в сфере безопасности, которую мы оказываем, критически необходима для безопасности Украины и для защиты солдат, которых я на прошлой неделе встретил на фронте. Это показывает украинцам и россиянам, что мы являемся надежным стратегическим партнером Украины и в наших национальных интересах является сдерживание российской агрессии", - заявил Тейлор.

Также он отметил, что задержка военной помощи в обмен на помощь внутриполитической кампании является "бешеной идеей".

Напомним, Тейлор рассказал, что заморозка военной помощи Украине была связана с тем, что Трамп был занят идеей приобретения Гренландии. Тейлор отметил, что сотрудники администрации президента США все время находились в заграничных командировках.

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