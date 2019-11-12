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В МВФ прокомментировали визит миссии в Украину

Новости » Экономика     12.11.2019 - 22:10
В МВФ прокомментировали визит миссии в Украину
Иллюстративное фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Миссия МВФ проведет переговоры по новой программе кредитования

Во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования. Об этом рассказал Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в комментарии "Голосу Америки".

Отмечается, что новая программа должна заменить программу "стэнд бай", объем которой составлял 3,9 млрд долларов.

"Надеюсь, добьемся быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - сказал Томсен.

По его словам, вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - прокомментировал представитель МВФ.

Комментируя основные вызовы, которые стоят перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в течение последних лет развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно волнуют вопросы коррупции и управления и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - добавил Томсен.

Напомним, сегодня стало известно, что миссия Международного валютного фонда приедет в Киев в четверг, 14 ноября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве в течение 12-26 сентября.

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