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Керівник дипмісії США висловив підтримку незалежності НБУ

Новини » Економіка     19.11.2019 - 18:33
Керівник дипмісії США висловив підтримку незалежності НБУ
Фото: Яків Смолій і Вільям Тейлор (РБК-Україна)

Тейлор зустрівся з керівництвом НБУ

Тимчасовий повірений в справах США посольства США в Києві Вільям Тейлор під час зустрічі з керівництвом Національного банку України (НБУ) висловив підтримку незалежності НБУ. Про це повідомляє посольство у Facebook.

Зокрема Тейлор заявив, що НБУ відіграв вирішальну роль у просуванні реформ, які є ключовими для економічної стабільності та зростання України.

"Повністю незалежний Національний банк, орієнтований на продовження очищення банківського сектору, сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України", - додав він.

За даними прес-служби НБУ, у зустрічі Тейлора з керівництвом НБУ взяли голова НБУ Яків Смолій, перший заступник Катерина Рожкова та заступник Дмитро Сологуб. Упродовж розмови торкнулися теми судових процесів проти колишніх власників збанкрутілих банків, важливості повернення коштів державі та вкладникам та ролі судової реформи у цьому.

Як наголосив Смолій, очевидні є намагання зацікавлених осіб, ймовірно, з числа колишніх власників банків, унеможливити співпрацю з МВФ через інформаційні атаки та судові рішення, метою яких є дискредитація НБУ та реформ у фінансовому секторі.

Очільник НБУ також вказав на систематичні спроби у різні способи обмежити видатки Національного банку на юридичні послуги, які необхідні для повернення боргів власниками збанкрутілих банків.

Смолій зауважив, що попри стійке поліпшення макроекономічної ситуації в Україні, продовження співпраці з МВФ є одним з першочергових завдань української влади: "Програма з МВФ - це не лише гроші. Головне, що це - якір для реформ в Україні, які нам вкрай необхідні для стійкого економічного зростання".

Керівник дипмісії США висловив підтримку незалежності НБУ

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Роном ван Роденом прибула до Києва у четвер, 14 листопада, і працюватиме упродовж тижня.

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

Місія МВФ розраховує на прискорення реформ в Україні У НБУ назвали терміни перебування місії МВФ у Києві
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