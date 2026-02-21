"Рука Москви": в Словаччині опозиція гнівно відреагувала на погрози Фіцо Україні

В Словаччині опозиційна партія SAS заявила, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо вибухнув погрозами на адресу України, виконуючи вказівки з Кремля.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише словацьке видання Dennik N.
Опозиціонери стверджують, що Роберт Фіцо погрожує Україні, виконуючи вказівки з Москви. Погроза Фіцо припинити постачання електроенергії Україні - не тільки "моральний провал", а ще й економічна нісенітниця, заявили в партії.
"Роберт Фіцо знову стає продовженою рукою Москви та відкрито саботує Україну в той час, коли вона зіткнулася з найсуворішою зимою та російськими атаками на енергетику", - сказано в заяві.
При цьому опозиція заявила, що ультиматум Фіцо - це "не про нафту, а про ганьбу для Словаччини". Загалом, це "не політика, це жива державна зрада".
"Ми втратимо гроші за електроенергію, ми втратимо довіру в ЄС і вкотре покажемо світові, що ми знаходимося на неправильному боці історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити", - зазначив голова партії Браніслав Грелінг.
Депутати також критикують погрози Фіцо. Наприклад, проросійському прем'єру нагадали, що його погроза - логічна нісенітниця. Пошкоджений нафтопровід неможливо відремонтувати без електроенергії.
"Прем’єр-міністр заганяє себе та всю Словаччину в пастку - якщо в України не буде електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече. А ми й надалі сидітимемо тут на рожевих запасах з аварійних резервів", - сказав депутат Кароль Галек.
Зазначимо, що 21 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може ініціювати припинення аварійного постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлено постачання російської нафти до Словаччини.
Транзит російської нафти територією України до Словаччини та Угорщини припинився наприкінці січня після ураження Росією перекачувальної станції нафтопроводу "Дружба". Через це Україна була змушена зупинити транспортування нафти до нафтопереробних заводів у цих країнах.
18 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного пального до України до моменту відновлення транзиту російської нафти. Таку позицію підтримав і уряд Словаччини.