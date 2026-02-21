"Рука Москви": в Словаччині опозиція гнівно відреагувала на погрози Фіцо Україні

Опозиціонери стверджують, що Роберт Фіцо погрожує Україні, виконуючи вказівки з Москви. Погроза Фіцо припинити постачання електроенергії Україні - не тільки "моральний провал", а ще й економічна нісенітниця, заявили в партії.

"Роберт Фіцо знову стає продовженою рукою Москви та відкрито саботує Україну в той час, коли вона зіткнулася з найсуворішою зимою та російськими атаками на енергетику", - сказано в заяві.

При цьому опозиція заявила, що ультиматум Фіцо - це "не про нафту, а про ганьбу для Словаччини". Загалом, це "не політика, це жива державна зрада".

"Ми втратимо гроші за електроенергію, ми втратимо довіру в ЄС і вкотре покажемо світові, що ми знаходимося на неправильному боці історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити", - зазначив голова партії Браніслав Грелінг.

Депутати також критикують погрози Фіцо. Наприклад, проросійському прем'єру нагадали, що його погроза - логічна нісенітниця. Пошкоджений нафтопровід неможливо відремонтувати без електроенергії.

"Прем’єр-міністр заганяє себе та всю Словаччину в пастку - якщо в України не буде електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече. А ми й надалі сидітимемо тут на рожевих запасах з аварійних резервів", - сказав депутат Кароль Галек.