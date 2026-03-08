Рука Кремля? У дроні, що атакував британську базу на Кіпрі, знайшли компоненти РФ

За даними видання, безпілотник-камікадзе, який вдарив по британській авіабазі на Кіпрі, був оснащений російськими компонентами.

Дрон атакував авіабазі Акротірі в неділю, 1 березня. Зазначається, що він містив навігаційну систему "Комета-Б" російського виробництва, яку вперше побачили в безпілотниках, перехоплених українськими засобами ППО у грудні минулого року.

Британська військова розвідка відправила знайдені компоненти до лабораторії у Британії для подальшого розслідування. Вважається, що атаку здійснили бойовики "Хезболли" в Лівані.

Цей факт є першим доказом використання російської військової техніки в іранському конфлікті, і він викликає занепокоєння щодо зростаючої присутності Москви у війні на Близькому Сході.