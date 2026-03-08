UA

Рука Кремля? У дроні, що атакував британську базу на Кіпрі, знайшли компоненти РФ

13:39 08.03.2026 Нд
2 хв
Росія вступає у конфлікт на Близькому Сході на боці Ірану?
aimg Костянтин Широкун
Фото: дрон, що атакував Кіпр, містив російську електроніку (Getty Images)

Ударний безпілотник, що на початку березня атакував британську базу на Кіпрі, містив навігаційну систему російського виробництва.

За даними видання, безпілотник-камікадзе, який вдарив по британській авіабазі на Кіпрі, був оснащений російськими компонентами.

Дрон атакував авіабазі Акротірі в неділю, 1 березня. Зазначається, що він містив навігаційну систему "Комета-Б" російського виробництва, яку вперше побачили в безпілотниках, перехоплених українськими засобами ППО у грудні минулого року.

Британська військова розвідка відправила знайдені компоненти до лабораторії у Британії для подальшого розслідування. Вважається, що атаку здійснили бойовики "Хезболли" в Лівані.

Цей факт є першим доказом використання російської військової техніки в іранському конфлікті, і він викликає занепокоєння щодо зростаючої присутності Москви у війні на Близькому Сході.

Удари по Кіпру

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Іран випустив дві балістичні ракети у напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Обидві ракети або впали в Середземне море, або були перехоплені ще на підльоті до острова.

У ніч на 2 березня на Кіпрі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що їх було чути поблизу авіабази, а також лунали сирени повітряної тривоги.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що один із вибухів пов’язаний з ударом безпілотника іранського походження. Водночас про постраждалих не повідомлялось.

