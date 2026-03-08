Рука Кремля? В дроне, атаковавшем британскую базу на Кипре, нашли компоненты РФ

По данным издания, беспилотник-камикадзе, который ударил по британской авиабазе на Кипре, был оснащен российскими компонентами.

Дрон атаковал авиабазе Акротири в воскресенье, 1 марта. Отмечается, что он содержал навигационную систему "Комета-Б" российского производства, которую впервые увидели в беспилотниках, перехваченных украинскими средствами ПВО в декабре прошлого года.

Британская военная разведка отправила найденные компоненты в лабораторию в Британии для дальнейшего расследования. Считается, что атаку совершили боевики "Хезболлы" в Ливане.

Этот факт является первым доказательством использования российской военной техники в иранском конфликте, и он вызывает беспокойство относительно растущего присутствия Москвы в войне на Ближнем Востоке.