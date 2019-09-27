Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН

Президент Ирана Хасан Рухани высказался в поддержку идеи перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Об этом сообщают иранские СМИ.

Рухани отметил, что ООН - это "дом мира, дом общения", и США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам ООН. Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации

"Это важное решение. Если нас спросят, то мы проголосуем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну", - заявил Рухани, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Напомним, США не пустили на Генассамблею ООН членов российской делегации. Глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Визы не получили десять делегатов.

В свою очередь, американская сторона ссылалась на технический характер проблемы.

РБК-Украина писало, что в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму.