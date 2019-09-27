Рухані виступив за перенесення штаб-квартири ООН

Президент Ірану Хасан Рухани висловився на підтримку ідеї перенести штаб-квартиру ООН з Нью-Йорка. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Рухани зазначив, що ООН - це "дім миру, будинок спілкування", і США не мають права заважати приїжджати в Нью-Йорк членам ООН. Іран звинуватив США в тому, що вони не видавали візи іранській делегації

"Це важливе рішення. Якщо нас запитають, то ми проголосуємо за те, щоб штаб-квартиру ООН перенесли на більш безпечну і гарну країну", - заявив Рухані, виступаючи на прес-конференції в Нью-Йорку.

Нагадаємо, США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Глава комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Візи не отримали десять делегатів.

У свою чергу, американська сторона посилалася на технічний характер проблеми.

РБК-Україна писало, що в минулому році Генеральна Асамблея ООН України прийняла резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму.