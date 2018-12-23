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Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в Крыму

Новости » Политика    23.12.2018 - 09:13
Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в Крыму
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Решение было принято вечером 22 декабря

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу мисии Украины в ООН в Twitter.

Как отмечается, резолюцию поддержали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза. Против резолюции проголосовали 27 стран, еще 70 стран воздержались.

Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в Крыму

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма. Украинскую резолюцию поддержали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная Ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). 

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