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США не пустили на Генассамблею ООН членов российской делегации

Новости » Политика    24.09.2019 - 11:16
США не пустили на Генассамблею ООН членов российской делегации
Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

Визы не получили десять делегатов

Глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщают росСМИ.

Он сообщил, что визы не получили десять делегатов. Отметим, на Генассамблее ООН обсудят ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Как отмечается, среди тех, кто не получил визы - глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД РФ, в том числе главный переводчик и руководитель аппарата главы ведомства Сергей Бутин. Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.

Кроме этого, завтра на Генассамблее ООН встретятся президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

РБК-Украина писало, что в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму.

Резолюцию поддержали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза. Против резолюции проголосовали 27 стран, еще 70 стран воздержались.

Кроме этого, Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

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