Рухани назвал коронавирус менее опасным, чем грипп

Президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. Об этом сообщает издание IRNA.

Рухани привел статистику, согласно которой вирус гриппа В убил в Америке 16 тыс. человек, а в Иране - 100.

"Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа", - сказал он.

Президент Ирана призвал граждан страны следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и не бояться коронавируса.

Впрочем, в Минздраве Ирана уже заразились коронавирусом. Коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.

РБК-Украина писало, что самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса. Сообщается, что минимум у 12 человек повышенная температура тела.

Отметим, по состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.