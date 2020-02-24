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В Иране опровергли данные о жертвах коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 20:36
В Иране опровергли данные о жертвах коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/Tabeen6)

Ранее сообщалось о 50 жертвах, сейчас власти говорят о 12 летальных случаях

В Иране подтвержден как минимум 61 случай заражения коронавирусом, умерли 12 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи, передает Azattyq.

По его словам, это самое большое количество смертей за пределами Китая, который является эпицентром вспышки коронавируса.

Большинство случаев заражения отмечается в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Отметим, ранее сообщалось о 50 жертвах коронавируса в Иране. Так представляющий Кум член парламента Ахмад Амирабади Фарахани 24 февраля сообщил о 50 жертвах коронавируса за последние две недели, отмечая медленную реакцию государства в ответ на вспышку.

Представитель министерства здравоохранения Харирчи опроверг эти данные. На пресс-конференции, показанной в эфире государственного телеканала, Харирчи сказал, что покинул бы пост заместителя министра здравоохранения, если бы названные парламентарием цифры были близки к реальности.

На сегодня известно, что в связи со вспышкой коронавируса закрыты школы на большей части территории страны, а соседние страны перекрывают границы с Ираном.

Отметим, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.

Также сообщалось, что за пределами Китая в настоящее время зарегистрировано 2074 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 28 странах.

В целом, по состоянию на утро 24 февраля, зафиксировано 77 тыс. 362 случая заражения COVID-19. Из них 2618 случаев были смертельными.

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