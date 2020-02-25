Рухані назвав коронавірус менш небезпечним, ніж грип

Президент Ірану Хасан Рухані закликав жителів країни не боятися коронавірусу і висловив надію на швидку перемогу над ним. Про це повідомляє видання IRNA.

Рухані навів статистику, згідно з якою вірус грипу В вбив в Америці 16 тис. людей, а в Ірані - 100.

"Коронавірус поширюється швидше, але він не небезпечніше грипу", - сказав він.

Президент Ірану закликав громадян країни слідувати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я і не боятися коронавірусу.

Втім, у Міністерстві охорони здоров'я Ірану вже заразилися коронавірусом. Коронавірусом заразився заступник міністра охорони здоров'я Ірану.

РБК-Україна писало, що літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів в аеропорту Анкари в зв'язку з підозрою на наявність у пасажирів коронавірусу. Повідомляється, що мінімум у 12 осіб підвищена температура тіла.

Відзначимо, станом на вечір 24 ​​лютого, коронавірусом в Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.