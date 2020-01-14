Рухани об атаке на самолет МАУ: один человек не может нести полную ответственность

Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Рухани также говорит, что иранский народ должен быть уверен, что инцидент с авиакатастрофой не повторится

Один человек не может нести полную ответственность за инцидент с сбитым в Иране украинским самолетом. Об заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщают иранские СМИ.

Рухани отметил, что иранский народ должен быть уверен, что инцидент с авиакатастрофой не повторится.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил иранский президент.

Напомним, 8 января иранские военные двумя ракетами сбили самолет МАУ, совершавший рейс из Тегерана в Киев. Погибли все пассажири и экипаж. Иранские власти заявили, что сбитие самолета произошло по ошибке, хотя сначала опровергали эту информацию.

Позже началось расследование масштабной авиакатастрофы. Глава группы по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар в связи с расследованием авиакатастрофы самолета МАУ посетит Украину.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что часть экспертной группы возвращается в Украину.

Отметим, спасатели опубликовали видео с места атаки на украинский самолет в Иране.