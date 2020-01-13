Авиакатастрофа МАУ: глава иранского следствия посетит Украину

Фото: авиакатастрофа МАУ (alihashem_tv)

Украинская сторона ждет прилета представителя следственной группы Ирана

Глава группы по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар в связи с расследованием авиакатастрофы самолета МАУ посетит Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили актуальное состояние расследования авиакатастрофы в Иране.

По словам Данилова, украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана. Он также уточнил, что часть экспертной группы возвращается в Украину.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил он.

В свою очередь Квин выразила соболезнования, а также заверила в готовности американской стороны предоставлять всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.

До этого стало известно, что в Лондоне пройдет встреча глав МИД пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе МАУ.